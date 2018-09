Caucaia conquista Selo Prodetur Mais Turismo

O Ministério do Turismo (MTur) confirmou nessa quarta-feira (19) a conquista do Selo Prodetur + Turismo 2018-2022 por Caucaia. A cerimônia de outorga da certificação acontecerá dia 19 de outubro, em Brasília. Com isso, o município torna-se elegível para receber parte dos R$ 5 bilhões do novo Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

A articulação do processo de obtenção do Selo foi iniciada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult) ainda em setembro. Além de recursos, Caucaia receberá do Governo Federal apoio técnico especializado para a implementação dos projetos apresentados ao MTur.

Conforme o titular da SetCult, Paulo Guerra, o setor turístico caucaiense será fortalecido com a melhoria na infraestrutura e a qualificação de ações em produtos e equipamentos. “Esta conquista significa muito para Caucaia. Seremos agora uma cidade certificada. Isso significa que nosso planejamento estratégico está atendendo às especificações do Ministério”, comemora o secretário.

O Selo +Turismo identifica quais planos e projetos estão alinhados com as diretrizes do Prodetur. O projeto de Caucaia consta de oito eixos que abordam: gestão decentralizada, planejamento e posicionamento do mercado, infraestrutura turística, promoção e apoio à comercialização, qualificação profissional, informação ao turista, conhecimento, análise e monitoramento, além de empreendedorismo, capacitação e promoção de investimento.

“Na primeira proposta, pedimos verba para priorizar o fortalecimento da defesa do litoral caucaiense contra a erosão marinha e infraestrutura viária turística integrada”, ressalta Paulo Guerra.

Com informação da A.I