Caucaia consegue aprovar financiamento junto ao CAF de US$ 80 milhões

Caucaia conseguiu um feito inédito nessa terça-feira (4). Aprovou no Senado Federal a liberação de um financiamento internacional, o primeiro do município, no valor de 80 milhões de dólares. Contraído junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o valor será integralmente investido no Programa de Infraestrutura Integrada.

Com a aprovação do Congresso, a cidade aguarda apenas a sanção do presidente Michel Temer para acessar o recurso. Por lei, isso deve acontecer em no máximo 15 dias. “Estamos aqui para agradecer a todos que nos apoiaram. Tenho certeza de que Caucaia será uma antes e uma depois dessas obras. Estamos falando de projetos fundamentais para o desenvolvimento do município e que nenhuma outra gestão teve a ousadia de tentar executar”, comemora o prefeito Naumi Amorim.

A agilidade na tramitação do recurso foi fruto da articulação de Naumi com o deputado federal Domingos Neto e com o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira. “Há casos de uma operação dessas demorar até dez anos para se concretizar. Mas graças ao dever de casa feito pelo prefeito nós conseguimos, depois de muita luta, num momento tão difícil da economia brasileira, algo desta magnitude em pouco mais de um ano e meio”, frisa Eunício.

Na cotação de hoje do dólar, o financiamento equivale a R$ 344 milhões. Trata-se de um montante jamais sequer pleiteado por Caucaia a organismos internacionais. Mais da metade desse valor (66%) será aplicado em obras de mobilidade urbana. Vias serão abertas e requalificadas, ciclovias serão criadas, e pontes e viadutos serão construídos.

Tudo para interligar Jurema, Centro e Litoral, os três principais distritos de Caucaia. “O município cresceu de forma desordenada nos últimos anos. Com esse programa de infraestrutura, nós queremos resgatar o tempo perdido e dar a Caucaia uma estrutura à altura da grandeza dela”, acrescenta o prefeito Naumi Amorim.

Além de alavancar a política de mobilidade urbana de Caucaia, o Programa de Infraestrutura Integrada prevê a urbanização de três lagoas, a criação de dez ecopontos, a requalificação total do Centro Histórico do município, a construção e reforma de praças, e a construção de um Centro de Eventos.