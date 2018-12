Caucaia discute ações para o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

Identificar quais são as principais necessidades para o desenvolvimento urbano e sustentável do município de Caucaia. Foi com esse objetivo que representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Ambiental (Seplam), se reuniu nessa quarta-feira (5/12) com representantes da Secretaria das Cidades do Ceará.

O encontro faz parte da agenda do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), instrumento de planejamento e gestão do Governo do Estado que estabelece diretrizes, projetos e ações para o crescimento urbano e regional.

O PDUI leva em consideração a Função Pública de Interesse em Comum que são desafios comuns entre os municípios de região metropolitana. O plano, que tem prazo de até 10 anos para sua conclusão, tem como intuito transformar questões antes tratadas em âmbito municipal para a esfera metropolitana a exemplo dos resíduos sólidos, recursos hídricos, mobilidade urbana, dentre outros temas.

Em Caucaia, cada secretaria municipal terá que fazer um levantamento das necessidades mais relevantes em relação à proposta do PDUI. Para os próximos passos, o prefeito Naumi Amorim irá indicar técnicos das áreas ambiental, planejamento e de trânsito, que vão representar o município na execução do plano.

“A expectativa é que com uma ação mais efetiva do Estado, promovendo a interação com Caucaia, o município possa ter condições melhores de realizar obras e reformas necessárias”, disse o secretário da Seplam, Daniel Cavalcante.

