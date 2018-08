Caucaia é a única cidade de grande porte a bater meta de vacinação

Caucaia foi a única cidade de grande porte do Ceará a bater a meta de vacinação contra o sarampo e a poliomielite estabelecida pelo Ministério da Saúde para a primeira semana de imunização. Conforme levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o município aplicou 7.180 doses.

Isso equivale a 17,6% (ou 3.657 doses, em números absolutos) da meta contra o sarampo e a 16,96% (3.523 doses, em números absolutos) da meta contra a poliomielite.

A mobilização iniciou no último dia 6 e vai até 31 de agosto. O percentual mínimo de cobertura vacinal era de 16%. Contudo, apenas 76 das 184 cidades cearenses atingiram esse patamar.

A segunda cidade de grande porte com maior cobertura vacinal foi Sobral, com 15,01% contra a pólio e 14,98% contra o sarampo. Barbalha vem logo atrás, com 13,24% contra a pólio e 13,54% contra o sarampo. Fortaleza aparece em seguida, com 2,46% (pólio) e 2,51% (sarampo), sendo sucedida por Crato (2,14% contra pólio e 2,13% contra sarampo).

Para elevar ainda mais os índices de Caucaia e manter o município no rol das cidades que batem metas de vacinação, a Prefeitura promoverá o Dia “D” de mobilização no próximo sábado (18/8).

Secretário municipal de saúde, Moacir Soares diz que Caucaia está empenhada em repetir os bons índices de imunização nesta nova campanha, a exemplo do acontecido na força-tarefa contra a gripe – quando o município ultrapassou em 5% a meta estabelecida pelo Governo Federal.

“O setor de imunização está bem organizado. Temos realizado um bom trabalho de mobilização e o retorno é visível. As pessoas estão procurando as vacinas e aderindo às campanhas”, afirma.

A vacinação contra a poliomielite e contra o sarampo é exclusiva para crianças de um a cinco anos incompletos e contribui para a diminuição dos riscos de reintrodução dos vírus em Caucaia.

