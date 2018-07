Caucaia é destaque do Fórum Regional de Conselheiros de Saúde

Caucaia sediou nesta sexta-feira (20/7) o I Fórum Regional de Conselheiros de Saúde. A edição, voltada aos dez municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, é um dos 22 encontros com programação quadrimestral organizado pelo Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau) em todas as microregiões cearenses.

Ao reunir conselheiros e suplentes municipais, o evento representa um espaço democrático de educação permanente, com a troca de informações e saberes no âmbito do controle social. “Este é um momento de fortalecimento e qualificação dos conselhos. O trabalho que estamos fazendo é em prol de um SUS universal, igualitário e integral”, frisou a assessora técnica do Cesau e coordenadora dos Fóruns, Laciana Lacerda.

O fórum colocou Caucaia em destaque ao debater a criação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação popular, iniciativa pioneira do município. A ideia é que, com o intercâmbio de experiências, outras cidades possam adotar a ideia.

De acordo com Moacir Soares, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com reuniões e debates descentralizados e integrados, os colegiados de Caucaia vêm alcançando respaldo e contribuindo com os avanços da gestão. “Se estamos criando conselhos, estamos compartilhando o poder com o povo. Em poucos meses, já temos respeitabilidade e bons frutos”, avalia o secretário.

A repercussão positiva também foi comentada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Marlúcia Ramos, que destacou que “Caucaia vêm sendo elogiada pela implantação dos conselhos locais e agora somos referência no controle social.”

