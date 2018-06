Caucaia e Fortaleza preparam ação conjunta contra Aedes aegypti

As Secretarias de Saúde de Caucaia e de Fortaleza, desta segunda-feira, 18, a 21 de junho, realizam a 15ª edição da “Operação Fronteiras”. A força-tarefa tem a finalidade de intensificar as ações de controle e prevenção às Arboviroses nos limítrofes dos dois municípios. A região envolve sete bairros com uma população estimada em 18 mil habitantes. Em Caucaia serão beneficiados os bairros Marechal Rondon, Parque Guadalajara, Parque Albano e Velho São Miguel.

Destacam-se, entre os objetivos específicos da Operação, a redução do número de notificações dos casos de dengue e chikungunya na região limítrofe, o planejamento de ações continuadas envolvendo a limpeza e a desobstrução de valas na área de domínio do Metrofor e, consequentemente, a diminuição dos potenciais criadouros de foco do Aedes aegypti.

Durante a semana, cerca de 400 profissionais de saúde, entre agentes de controle de endemias, agentes comunitários de saúde, mobilizadores sociais e equipes de limpeza dos municípios de Caucaia e Fortaleza, além das equipes do Metrofor, estarão integradas promovendo ações como as visitas domiciliares no controle focal, exposições educativas para apresentação do ciclo biológico do mosquito vetor e a demonstração do uso do peixe betta, oficinas educativas nas escolas do entorno e as ações de limpeza na área.

Com informações da Prefeitura de Caucaia