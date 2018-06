Caucaia e Paracuru registram maiores chuvas de junho, diz Funceme

Entre as 7h desta segunda-feira (18) e as 7h desta terça-feira (19), os maiores registros aconteceram em Caucaia (76 mm) e em três postos do município de Paracuru, no Litoral do Pecém: Jardim do Meio (60 mm), Poço Doce (52,2 mm) e na sede do município (46,8 mm).