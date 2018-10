Caucaia é único município cearense a ofertar atendimento oftalmológico em postos de saúde

Caucaia está um passo à frente das demais cidades cearenses no tocante à política pública de saúde. Isso porque agora postos do município oferecem pela primeira vez consultas de Oftalmologia. “É um serviço novo e uma grande melhoria”, sintetiza a coordenadora da Atenção Primária, Vilalba Carlos.

De início, a população pode ter acesso ao serviço em seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolhidas por serem modelo para as demais da rede. São elas: Antônio J. P. Machado, no Araturi; Dr. Joaquim Braga, no Planalto Caucaia; João Marcolino de Oliveira, em Sítios Novos; Francisco Ferreira da Silva, no Itambé; Maria de Jesus Ferreira, no Picuí; e Novo São Miguel, no bairro do mesmo nome.

A cada sexta-feira, uma delas ofertará o serviço. Hoje (19/10), a médica oftalmologista Leidiane Adriano esteve no Planalto Caucaia. Ela conta que os pacientes com necessidade de atendimento oftalmológico são encaminhados por clínicos para a consulta especializada.

“Nós fazemos exame de vista tradicional, mapeamento de retina, oftalmoscopia direta, fundoscopia, avaliamos questões de irritação, lacrimejamento, conjuntivite… Tudo isso é uma conquista grandiosa para Caucaia, que agora pode prestar um serviço tão essencial”, explica a médica.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) projeta que a cada sexta-feira 25 pessoas sejam atendidas. Aos 59 anos, a dona-de-casa Margarida Barbosa passou hoje pela primeira consulta oftalmológica da vida. “Eu descobri aqui que tenho catarata. Ainda bem que está no início e posso começar o tratamento. É muito bom ter uma avaliação assim, próxima da gente e com uma boa profissional. Agora já sei que preciso me cuidar”, ensina.

SERVIÇO

UBS QUE OFERECEM ATENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS

UBS Antônio J. P. Machado

ONDE: rua Centro Oeste, s/n, Araturi

UBS Dr. Joaquim Braga

ONDE: rua 103, s/n, Planalto Caucaia

UBS João Marcolino de Oliveira

ONDE: rua Central, s/n, Sítios Novos

UBS Francisco Ferreira da Silva

ONDE: rua Nossa Senhora das Graças, s/n, Itambé

UBS Maria de Jesus Ferreira

ONDE: Conjunto Metropolitano, s/n, Picuí

UBS Novo São Miguel

ONDE: rua 17, s/n, Novo São Miguel

Com informações Prefeitura de Caucaia