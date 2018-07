Caucaia empossa 120 novos professores e anuncia convocação de mais 31

A rede de ensino de Caucaia ganhou nessa terça-feira, 17, um incremento fundamental para a melhoria do serviço prestado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Em solenidade realizada no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), na Tabuba, o prefeito Naumi Amorim (PMB) deu posse a 120 professores que irão compor o quadro da Educação Básica do município.

Aprovados no concurso público de 2016, eles serão lotados já nesta quarta-feira, 18, e darão início às suas atividades no mês de agosto, após o retorno das férias escolares. “Precisamos do apoio de cada um para melhorar todos os indicadores da Educação em nosso município. Sejam bem-vindos e que essa seja a casa de vocês”, disse o prefeito.

Naumi anunciou que, também nesta quarta, outros 31 profissionais serão convocados. “Nós temos mais de 400 novos professores efetivados no município e teremos, com eles, a oportunidade de desenvolver uma política pública educacional inovadora”, acrescentou a secretária de Educação, professora Lindomar Soares.

Essa foi a terceira posse de professores em um ano e meio de gestão. No total, são novos 451 educadores atuando na rede municipal. “É muito importante participar de momentos como esse porque entendemos que essa é a única forma que temos de valorização do serviço público e que podemos dizer que temos educação de qualidade quando investimos em servidores de carreira”, destacou a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Caucaia (Sindsep), Maria dos Santos.

Para a categoria, o momento é de comemoração. “A expectativa é de ser bem recebida e encontrar uma escola aberta a novos projetos e ideias, já que chegamos com muito gás no sentido de proporcionar um ensino mais dinâmico aos alunos”, vibrou a educadora Layla Keline.

Com informações da Prefeitura de Caucaia