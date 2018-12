Caucaia encerra campanha antirrábica com mais de 91% dos cães e gatos vacinados

A campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal em Caucaia encerrou nesta sexta-feira (21/12) com o município tendo aplicado doses em 91% dos animais. Desde 23/7, quando a mobilização começou, até hoje, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imunizou 67.565 pets. A cidade tem, ao todo, 74 mil bichinhos de estimação.

Com isso, Caucaia supera em 11 pontos percentuais a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (de 80%) para a campanha, que encerrou no bairro do Garrote, zona rural do município amplamente percorrida pela equipe de zoonoses da SMS.

Os técnicos visitaram domicílio a domicilio para garantir a vacinação do máximo possível de cães e gatos. A campanha também ocorreu nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro em regiões urbanas, com os postos fixos garantindo a oferta de vacina em locais da Grande Caucaia.

Ao todo, foram vacinados 47.057 cães e 20.508 gatos. De acordo com a SMS, o município mantém o controle da raiva animal (e, consequentemente, casos humanos).

“Madona” e “Negão”, cães da empresária Valda Cruz, ainda não estavam protegidos. Até hoje. “Estou muito feliz pela iniciativa da Prefeitura de vir até a minha casa, pois não consegui aproveitar a ida dos agentes à praça. Caiu do céu! Essa ação é de extrema importância tanto para a prevenção dos animais quanto pra gente”, declarou a moradora do Garrote.

Operador de construção civil, Francisco Albuquerque, que adotou uma gata em situação de rua, também analisa a ação como relevante para a saúde dos animais e da população. “É muito bom que os agentes façam esse trabalho de vacinação nas casas. Assim, nem os bichos e nem a gente fica doente”, argumentou.

Com PMC