Caucaia: feira inicia com oferta de produtos até 50% mais baratos

A I Feira da Agricultura Familiar de Caucaia iniciou as atividades nessa quarta-feira (25) com a oferta de produtos cujos preços são até 50% mais baratos do que os praticados no mercado regular. As barracas estão montadas na praça Fausto Sales, no Centro, em frente à Câmara Municipal, onde ficarão até as 17 horas desta quinta-feira (26).

Trata-se de uma promoção da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca. “Eu fui feirante com meus pais e sei da imporância de ter um local para vender as coisas. Quanto mais o agricultor familiar for valorizado e tiver emprego, melhor. Porque o que ele comercializa é dinheiro que circula na própria cidade”, resumiu o prefeito Naumi Amorim na solenidade de abertura de hoje.

A dona de casa Maria do Nascimento, de 47 anos, é exemplo disso. Moradora do Novo Pabussu, ela aproveitou a passagem pela praça para fazer parte das compras do mês na Feira. Saiu com sacolas cheias de frutas, legumes, verduras e ervas medicinais. “Aqui está muito mais em conta do que no mercantil. Tem nem comparação. E a gente vê que é produto bom, de qualidade.”

Todos os produtos perecíveis da Feira são orgânicos. Ou seja: não receberam químicos sintéticos no cultivo. Além deles, os comerciantes oferecem tapetes, vassouras, bolsas, artesanato, pescados, molhos, petiscos, utensílios domésticos, doces e animais de criação. “Tudo o que você imaginar tem aqui pra vender. E a gente faz isso pra mostrar o potencial de produção que Caucaia tem; pra escoar essa produção de pessoas da nossa terra”, pontuou o secretário municipal de Agricultura, Samuel Ferreira.

A ideia é que a Feira torne-se itinerante a partir deste segundo semestre. Ela acontece apenas uma vez no ano, em alusão ao Dia do Agricultor Familiar. Com a nova logística, circularão por toda a Caucaia produtos de agricultores de Matões, Serra do Juá, Tucunduba, Salgadinho, Serra da Rajada, Boqueirão dos Cunha, Nova Metrópole, Sede e comunidade indígena Tapeba.

Parte deles, inclusive, aproveitou a Feira de hoje para solicitar crédito ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. Ambas as instituições montaram stands de atendimento. Nas três primeiras horas de evento, pelo menos 30 contratos já haviam sido fechados.

Foi assinado ainda um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para estimular a criação de pequenos negócios em assentamentos rurais. As mulheres são o público-alvo da medida. Cada uma terá direito a R$ 5 mil. “É dinheiro para elas gastarem dentro do município; para fazerem circular no mercado. Com o “Fomento Mulher”, todo mundo sai ganhando”, detalhou o superintendente do Incra, Marcos Cals.

MERENDA ESCOLAR

Além de estimular a agricultura familiar de Caucaia com a realização da feira, a Prefeitura compra produtos de agricultores familiares locais para a merenda escolar da rede municipal de ensino.

Com informação da A.I