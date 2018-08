Caucaia ganhará unidade operacional do Sest/Senat

Caucaia será a próxima cidade cearense a ganhar uma unidade operacional do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). O anúncio foi feito nessa quinta-feira (16), durante inauguração da sede do Sest/Senat em Sobral, na Região Norte do Ceará.

A parceria para viabilizar a unidade caucaiense já está firmada entre a Prefeitura e o Sest/Senat. Foi fruto de articulação do deputado federal Domingos Neto e do presidente da Federação das Empresas de Transportes do Ceará, Piauí e Maranhão (Fetrans), ex-deputado federal Chiquinho Feitosa, com o prefeito Naumi Amorim, que prestigiou hoje a entrega de Sobral.

Em Caucaia, o espaço terá por finalidade atender a trabalhadores e autônomos do setor de transporte em ações de promoção social nas áreas da saúde, esporte e cultura, e em desenvolvimento profissional na capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem de mão-de-obra.

Todas as atividades beneficiarão também os dependentes dos trabalhadores em transporte rodoviário e transportadores autônomos. “Será mais um espaço para a promoção do bem-estar das pessoas. Mais uma parceria de sucesso da Prefeitura com entidades preocupadas em melhorar a qualidade de vida do município”, resume o prefeito Naumi Amorim.

A escola profissionalizante do Sest/Senat em Caucaia deve ser construída às margens da BR-020, num terreno de área total de 15 mil metros quadrados e quatro mil metros quadrados só de área construída. O prédio será composto por três módulos: desenvolvimento profissional, promoção social e centro de eventos para esporte e cultura.

Haverá consultórios de psicologia, fisioterapia, nutrição e odontologia, sala de raio-x, dez salas de aula, quatro salas de aula com simuladores, biblioteca, laboratório de informática, quadra poliesportiva e auditório. Toda a unidade será adaptada para pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

Com informação da A.I