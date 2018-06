Caucaia: grupo de estudo é instituído para criação de unidade de conservação da Rajada

Prestes a ser protegida por lei devido às suas características especiais, a Serra da Rajada, na localidade da Tucunduba, conta agora com um grupo de estudos criado para pesquisar o tipo de unidade de conservação será implantado na região.

O colegiado foi instituído nessa quarta-feira (27), em reunião ocorrida na sede da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado (Sema), em Fortaleza. O encontro contou com a presença do titular da pasta, Arthur Bruno, e de técnicos da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas (Aquasis) e do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac).

Conforme a gerente de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, os estudos definirão se a Serra da Rajada será considerada uma Área de Proteção Integral, uma Área de Proteção Ambiental de Uso Sustentável, uma Reserva Extrativista, uma Reserva Biológica ou uma Floresta Nacional.

“Com a definição, a região vai ter sua diversidade biológica preservada, o processo de ocupação disciplinado e a sustentabilidade do uso dos recursos naturais assegurada”, frisa Márcia Ximenes.

O estudo foi inciado imediatamente após assinatura da Ordem de Serviço. A previsão é de que em janeiro de 2019 seja concluída a pesquisa com o relatório final de criação da Unidade e definido qual tipo será implantado.

Com informação da A.I