Caucaia inicia ano letivo com dois novos CEIs atendendo 400 crianças

A educação infantil de Caucaia iniciou o ano letivo de 2019 com dois novos Centros de Educação Infantil (CEI). Fruto de parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, os equipamentos ficam no Planalto Caucaia e no Parque Albano.

Ao todo, 428 crianças com idade entre um e três anos estão tendo aulas nesses novos espaços. Ambos são considerados pela Secretaria Municipal de Educação (SME) como importantes avanços para a rede municipal de ensino, especialmente no tocante ao desenvolvimento integral das crianças.

“A educação infantil é um importante segmento do processo educativo. Com a integração dos contextos sociais, ambientais e culturais, a educação infantil é a base para a formação de cidadãos criativos, críticos e participantes na sociedade”, afirma a secretária municipal de educação, professora Camila Bezerra.

A gestora destaca ainda que, com a integração da família e da comunidade, a escola infantil torna-se um importante pilar para a construção de um processo de ensino-aprendizagem de excelência para Caucaia.

Os novos CEIs contam cada um com uma estrutura física de sete salas de aula, laboratório de informática, refeitório, copa, cozinha recepção, almoxarifado e espaço de circulação. Além disso, deverão ter instalados nos próximos dias equipamentos de playground, que são espaços educacionais com excelentes instalações e segurança para as crianças.

