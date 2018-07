Caucaia: IPTU com 15% de desconto vence amanhã

Encerra nesta terça-feira (10/7) o prazo para o contribuinte de Caucaia pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com 15% de desconto. Para isso, o proprietário do imóvel deve estar adimplente junto à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) e optar por quitar o valor à vista, de uma única vez.

Essa, no entanto, não é a única forma de pagamento do tributo. A Prefeitura disponibiliza outras duas maneiras: com 10% de abatimento até 10 de agosto e parcelado em seis vezes, com a primeira cota vencendo em julho. A gestão espera arrecadar este ano R$ 10,5 milhões em IPTU.

O valor é 23,5% maior do que o recolhido ano passado, quando a Sefin chegou ao patamar de R$ 8,5 milhões – algo já histórico para o município, especialmente por conta da decisão do prefeito Naumi Amorim de destinar todo o montante para investimentos na saúde.

Os carnês do IPTU 2018 começaram a ser distribuídos pela Sefin em abril. O contribuinte, contudo, pode emiti-lo pela Internet. Basta ter em mãos o número da inscrição reduzida do imóvel (obtida em qualquer carnê anterior) e o CPF do proprietário do imóvel.

O número da inscrição também pode ser solicitado à Sefin via e-mail, no plantão fiscal montado pela pasta justamente para auxiliar os caucaienses. Endereço é: sac@sefin.caucaia.ce.gov.br. Além disso, a Prefeitura disponibiliza uma central telefônica para tirar dúvidas sobre o IPTU. O telefone é: (85) 3387.7302.

COM PREFEITURA DE CAUCAIA