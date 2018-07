Caucaia: Marechal Rondon recebe ação descentralizada

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia promoveu nessa terça-feira, 17, um importante momento de descentralização dos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS). Em ação intersetorial, o órgão ofertou serviços básicos e facilitou o acesso de quem está mais distante da rede municipal. A localidade contemplada foi o Loteamento dos Cariocas, no Marechal Rondon, na Grande Jurema.

Durante toda a manhã, os moradores receberam atendimentos médico, psicológico e odontológico, tiveram acesso a vacinas, aferição de pressão e índice glicêmico, testes rápidos para hepatite e sífilis, além de outros serviços como o acesso ao cartão do SUS.

De forma integrada, a ação reuniu esforços e a participação de profissionais do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil (Cidi), do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), de membros do Conselho Local de Saúde (CLS), do setor de Mobilização da SMS e do Núcleo de Mediação Comunitária com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Jurema.

Uma nova ação está prevista para 10 de agosto, desta vez no bairro Parque Guadalajara. Segundo a coordenadora do Distrito 5, Elvira Clene Rêgo, que é responsável pela APS da área, a ideia é seguir buscando parcerias e replicando a iniciativa. “Nós estamos levantando as necessidades e facilitando o acesso da população. Sempre tivemos a ideia de descentralizar principalmente a imunização, pois sabemos da dificuldade de alguns de comparecer às unidades”, explica.

Com informações da Prefeitura de Caucaia