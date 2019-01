Caucaia: Naumi entrega postos de saúde reformados

O prefeito Naumi Amorim entregou nessa quarta-feira, 30, quatro unidades básicas de saúde que passaram por reforma e requalificação. Localizados nas comunidades do Tôco, Metrópole, Nova Metrópole e Genipabu, os equipamentos contam com estrutura melhor além de insumos para atendimento de qualidade.



Estamos cada vez mais voltados para atender melhor a população com equipamentos de ponta. O apoio com as UBSs nessas regiões é fundamental, principalmente porque os moradores dessas regiões não precisam se deslocar até a cidade tendo unidades de saúde prontamente para atendê-los, declarou o prefeito, que aproveitou o momento para anunciar a entrega de 13 unidades até junho deste ano.