Caucaia: Naumi inaugura nesta terça novas instalações do Hospital Municipal

A Prefeitura de Caucaia entrega, nessa terça-feira (30), pelo prefeito Naumi Amorim (PMB), as novas instalações do Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, que ganha uma a nova recepção, emergência e enfermaria. Os espaços foram totalmente requalificados.

As novidades já podem ser vistas da porta de entrada, com a ampliação da recepção e revitalização de uma área livre. A enfermaria, que estava desativada, ganhou 26 novos leitos. São agora 12 leitos clínicos, dez cirúrgicos para cirurgias eletivas e quatro psiquiátricos.

A emergência também passou por reforma significativa. Estão entre as conquistas a ampliação da sala de reanimação, a instalação de um consultório de traumatologia, a criação de uma farmácia climatizada, a ampliação da ala exclusiva para administração de medicamentos, a reestruturação da sala de observação – que agora conta com um posto de enfermagem – e a construção de uma sala para a realização de eletrocardiogramas e outra para endoscopias. A nova emergência da unidade vai receber o nome da ex-prefeita Yara Guerra, falecida em dezembro do ano passado.

Em seis meses de obras, foram realizados serviços de limpeza no revestimento de paredes, pintura, troca de piso, retirada de infiltrações, substituição de portas e janelas e revisão de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Todas as salas e consultórios do Hospital agora são climatizadas para oferecer mais conforto e bem-estar aos pacientes.

O prefeito Naumi Amorim também entregará à população do Parque Soledade a nova Praça Santa Terezinha. O espaço recebeu serviços de requalificação e instalação de novos equipamentos como um playground infantil, academia ao ar livre e um novo quiosque.

SERVIÇO

Entrega das novas instalações do Hospital Municipal e reinauguração da Praça Santa Terezinha

Quando: 30 de janeiro de 2018, às 18 horas.

Onde: rua Paulo Gomes da Silva, s/n, no Parque Soledade.