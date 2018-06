Caucaia: Naumi tenta agilizar, em Brasília, assinatura do empréstimo de US$ 80 milhões

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), não perdeu tempo e desembarcou em Brasília para se articular com deputados federais, senadores e técnicos do Governo Federal para agilizar a assinatura do empréstimo internacional no valor de US$ 80 milhões (R$ 280 milhões). Após o aval da Câmara de Vereadores para o contrato com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), o Município precisa, também, do aval do Senado e do Governo Federal para o contrato ser assinado.

Acompanhado do deputado federal Domingos Neto (PSD) e do secretário de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) de Caucaia, Marcus Mota, e do subsecretário da Pasta, Fábio Mota, Naumi se reuniu com representantes do Governo Federal e voltou a destacar a importância dos recursos internacionais para obras que darão melhores condições de vida aos moradores de Caucaia. “Esse dinheiro é fundamental para o desenvolvimento do município”, enfatizou Naumi, que espera a resposta do CAF sobre a assinatura do empréstimo.

Durante a viagem a Brasília, Naumi se reuniu na Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com o secretário do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, Mansueto Facundo de Almeida Jr. Ambas as pastas lidam diretamente com a pauta e têm papel decisivo na transação.

De acordo com as regras do CAF, a Prefeitura terá cinco anos para executar as obras do Programa de Infraestrutura Integrada e 16 anos para quitar o valor recebido. Mais de 60% do total será investido em projetos de mobilidade urbana. “O município tem problemas crônicos que nunca foram solucionados e agora estamos colocando uma lupa sobre eles. Daí a importância desse recurso. Sem essa verba, Caucaia vai continuar com os gargalos de sempre”, pontua Naumi, que amanhã deve reunir-se com executivos do banco.

Ao CAF, a Prefeitura solicita 80 milhões de dólares para investir no Programa de Infraestrutura Integrada (PII). Trata-se da maior intervenção urbana da história de Caucaia. Projetos interligarão a Jurema ao Centro da Sede e ao Litoral. Além disso, o PII vai urbanizar lagoas e praças, construir viadutos e pontes, ampliar vias e melhorar o acesso a diversas regiões do município.