Caucaia: Núcleo inicia aulas gratuitas de funcional

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) do Distrito V, iniciou nessa segunda-feira, 9, um novo projeto voltado aos moradores da Jurema. Trata-se do “Funcional na Praça”, cujo objetivo é estimular a atividade física e reduzir o sedentarismo da comunidade.

A proposta é que as atividades aconteçam todas as segundas-feiras, sempre às 7 horas, na Praça ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Jander, no Araturi. Segundo a coordenadora do Distrito V, Elvira Clene, o Nasf tem procurado atender às necessidades do território. “Nossa equipe é composta por nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo e educador físico. Através dos encontros dos grupos, nós mapeamos a necessidade de cada pessoa e começamos os atendimentos.”

O Distrito V compreende a região que vai do Araturi até o Marechal Rondon e Parque Guadalajara. “Temos tentado agir não somente no intuito de tratar doenças, mas principalmente queremos agir na prevenção de possíveis problemas. E um dos fatos que temos trabalhado bastante é essa questão da erradicação do sedentarismo. Isso evita muitos males”, conta Elvira Clene.

O educador físico Antônio Oliveira é quem orienta os participantes das aulas de funcional e explica a importância da atividade física, seja na idade que for. “O funcional é uma excelente ferramenta para trabalhar todos os músculos e trazer de volta funções do corpo que muitas vezes são perdidas com o tempo. Então, quem quiser e puder participar, todas as segundas estaremos aqui.”

Serviço

Funcional na Praça

Quando: todas as segundas-feira, às 7 horas.

Onde: praça da Igreja Matriz do Araturi (avenida Central Oeste, s/n, Araturi).

Com informações da Prefeitura de Caucaia