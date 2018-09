Caucaia: obras de pavimentação são iniciadas no Araturi

Com intervenções na rua José Marinho, a Prefeitura de Caucaia começou nessa segunda-feira, 3, a executar o programa Sinalize na cidade. As obras começaram pelo bairro Araturi.

Fruto de parceria com a Casa Civil do Governo do Estado e com o Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE), a iniciativa deixou os moradores animados. Residente do bairro há três anos, Antônio Albuquerque, 72, esperava ver um dia a rua José Marinho asfaltada. “A pavimentação é muito importante porque evita acidente e vou poder andar de bicicleta com mais conforto e menos perigo de quebrar”, ressalta.

Já dona Risoleta Ribeiro da Silva mora há dois anos no Araturi e acredita que a impermeabilização asfáltica trará muitos benefícios para quem todo dia transita pela via. “Quando estiver tudo concluído, os buracos vão sumir e a poeira vai junto”, pontua.

Com o Sinalize, Prefeitura e Governo pretendem reduzir o ainda elevado índice de mortalidade dos acidentes de trânsito. Caucaia receberá 70 mil metros quadrados de asfalto, o equivalente a 14 quilômetros, além de sinalização para ruas e avenidas.

As obras estão orçadas em R$ 2,3 milhões. Serão executados serviços de requalificação, conservação e recuperação de vias, além de implantação de sinalização vertical e horizontal.

Ao todo, 41 vias localizadas em dez bairros (Jardim do Amor, Tabapuazinho, Curicaca, Mestre Antônio, Grilo, Patrícia Gomes, Parque das Nações, Boa Vista, Nova Metrópole, Novo Paraíso, Cabatan, Alto do Garrote) serão beneficiadas com intervenções.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caucaia