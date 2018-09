Caucaia: operação Cemitério Limpo começa pelo Pabussu

A Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) começou nessa quinta-feira (24) mais uma importante operação em Caucaia. Além das frentes de trabalho para melhorar a iluminação de ruas e avenidas, a pasta está agora executando a limpeza de cemitérios.

Com a operação “Cemitério Limpo”, as equipes da Prefeitura atuarão até o fim de outubro. “Nós vamos roçar o mato, varrer e limpar. Vamos passar por todos os cemitérios”, detalha o titular da SPSPTrans, Francisco de Assis Medeiros.

O primeiro cemitério a receber melhorias foi o São José, localizado em frente à praça do Zé Padrão, no Pabussu. Ao fim da operação, todos os espaços oferecerão mais conforto aos visitantes no Dia de Finados. No ano passado, a data levou mais de 15 mil pessoas aos cemitérios de Caucaia.

Essa é a segunda operação de limpeza de cemitérios realizada pela SPSPTrans só este ano. A primeira aconteceu entre os meses de abril e maio.

ONDE FICAM OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DE CAUCAIA.

CEMITÉRIO DA JUREMA (Rua Colibri, s/n – Potira)

CEMITÉRIO DO BOQUEIRÃO (BR 222 km 23)

CEMITÉRIO SÃO JOSÉ – SEDE (Praça do Zé Padrão – Pabussu)

CEMITÉRIO DO CARANGUEJO (CE 085 km 12 – Alto do Garrote)

CEMITÉRIO DA CATUANA (Rua Miguel Viana Sobrinho, nº 06)

CEMITÉRIO DOS SÍTIOS NOVOS (Rua Henrique Martins, s/n – Centro)

CEMITÉRIO DA TUCUNDUBA (Estrada do Corrente)

CEMITÉRIO DO SÃO PEDRO (CE 025, km 04 – São Pedro)

CEMITÉRIO DO MIRAMBÉ (Rua da Ponta da Serra – Soleira)

CEMITÉRIO DO PIRAPORA (Pirapora – Próximo ao Barreiro)

CEMITÉRIO DO BOM PRINCÍPIO (BR 020, km 45 – Bom Princípio Velho)

CEMITÉRIO DA SALGADA (Rua Jacó Gomes de Matos – Lagoa Salgada)

CEMITÉRIO DO CAMBEBA (Cambeba – Matões)

CEMITÉRIO DO ANGICO (BR 222, km 37)

Com informação da A.I