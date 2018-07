Caucaia: ouvidoria registra 573 manifestações no segundo trimestre

A Ouvidoria do Município registrou um total de 573 manifestações no segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados pelo órgão e o índice de satisfação para o período foi de 72%.

Do total de manifestações, 412 foram concluídas, 46 aguardam conclusões, 48 foram respondidas e 67 estão em atraso. Trinta e oito por cento foram solicitações, 37% reclamações, 18% denúncias, 3% de E-SIC, 1% elogios, 1% críticas e 1% sugestões.

Alguns órgãos conquistaram 100% de índice de satisfação da população. São eles: Assessoria de Comunicação e Cerimonial (Ascom); Controladoria Geral do Município; Procuradoria Geral do Município; Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS); Secretaria Municipal de Educação (SME); Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv); Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin); Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec) e Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem).

Todos estes dados têm origem nas manifestações registradas no sistema da Ouvidoria Online entre 1º de abril a 30 de junho de 2018.

Além do atendimento pela Ouvidoria Online, as demandas podem ser registradas por telefone ou presencialmente, na sede da Ouvidoria. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

SERVIÇO

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

ONDE: rua Francisco Sales, 116, no Centro de Caucaia.

TELEFONE: 3342.8064 ou 0800.280.2929.

Com informação da A.I