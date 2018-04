Caucaia participa de feira internacional em São Paulo

A Prefeitura de Caucaia participa pela primeira vez do WTM Latin America 2018. Trata-se do principal evento mundial do setor de viagens e turismo da América Latina. As atividades acontecem no Expo Center Norte, em São Paulo, e a gestão tem como representantes membros da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setur).

O WTM é uma grande oportunidade para os profissionais do turismo fecharem negócios e expandirem conhecimentos. Conforme o subsecretário da Setur, Felipe Pontes, Caucaia participará do evento como expositora, acompanhará seminários e palestras, e visitará estandes de outras cidades brasileiras e de outros países. “O networking com empresários do setor é de extrema importância para tentar viabiliz ar parcerias de negócios de interesse do município”, explica ele.

A WTM Latin America durará três dias. Ao promover destinos da América Latina para o mundo, aproximará diversas culturas e criará oportunidades de negócios. “É de extrema importancia a participação de Caucaia na maior feira de turismo da América Latina. Isso vai proporcionar o conhecimento do trade turístico latinoamericano, identificando as tendências de mercado nacional e mundial, assim c omo as oportunidades de negócios do turismo de interesse do município”, frisa Felipe Pontes.