Caucaia participa de Feira Nacional de Artesanato e Cultura

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Secult), participará da Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (Fenacce) 2019. O evento acontece entre os dias 29 de março e 7 de abril, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

A Secult participará na condição de expositora e no apoio a diversas manifestações de arte e cultura de Caucaia. Um stand será reservado para a difusão e comercialização de produtos oriundos de nossos artistas, com artesanato e apresentações culturais.

A abertura da Feira será às 17h30 desta sexta-feira (29/3), com a presença de artistas locais e regionais.

SERVIÇO

FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO E CULTURA NO CEARÁ

QUANDO: de 29 de março a 7 de abril.

ONDE: Centro de Eventos do Ceará, localizado à avenida Washington Soares, 999.

HORÁRIOS: de 16 horas às 22 horas (de segunda a sexta-feira); nos fins de semana, das 14 horas às 22 horas.