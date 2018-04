Caucaia participa de Fórum em São Gonçalo nesta terça

A segunda etapa do Fórum de Debates do Fortalecimento do Turismo no Litoral Oeste será realizada às 9 horas desta terça-feira, 10, no Hotel Dama, no Pecém, município de São Gonçalo do Amarante. A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setur), levará uma comitiva para participar das atividades.

Conforme o subsecretário Municipal de Turismo e Cultura, Felipe Pontes, depois da implantação do Fórum, ocorrida em fevereiro, no auditório do Centro de Formação e Avaliação (Cemfa), na Tabuba, o projeto deve se consolidar nesta continuação dos trabalhos.

“Teremos um espaço para sugestões de agenda, com algumas ideias, objetivo central e explanação sobre o nossa visita à Feira Internacional Latino Americana em São Paulo”, ressalta.

Os próximos encontros serão realizados em Paracuru, Paraipaba e Trairi.

Serviço

Fórum de Turismo do Litoral Oeste

Onde: Hotel Dama, localizado à rua São Pedro, 471, Praia da Colônia, Pecém.

Quando: 10 de abril, às 9 horas.