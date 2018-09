Caucaia participa de processo para aquisição do selo + Turismo

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult) iniciou esta semana o processo para aquisição da certificação “Selo + Turismo”, expedida pelo Ministério do Turismo (MTur) e que pode viabilizar financiamento do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

Conforme o diretor do Núcleo de Turismo da SetCult, Renan Costa, a pasta já encaminhou ao Governo Federal os dados especificando os principais eixos de atuação da regionalização do turismo nos quais Caucaia pretende atuar.

O objetivo do Prodetur +Turismo é apoiar estados e municípios que integram o mapa do turismo brasileiro e setor privado do turismo no acesso a recursos provenientes de financiamentos nacionais e internacionais.

O selo +Turismo identifica quais planos e projetos estão alinhados com as diretrizes do Prodetur. No projeto de Caucaia foram escolhidos oito eixos que abordam: gestão decentralizada, planejamento e posicionamento do mercado, infraestrutura turística, promoção e apoio à comercialização, qualificação profissional, informação ao turista, conhecimento, análise e monitoramento, além de empreendedorismo, capacitação e promoção de investimento.

COM PMC