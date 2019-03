Caucaia poderá receber mais de 7 milhões em incentivos do BNB

O município de Caucaia poderá receber até R$ 7,7 milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Os incentivos, que beneficiam agricultores do município, fazem parte de uma parceria entre a prefeitura de Caucaia e o BNB, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (Seagri). A expectativa é que 1.656 famílias sejam contempladas.

Segundo o titular da Seagri, César Cordeiro Lima, a linha de crédito, firmada nessa sexta-feira (22), beneficiará trabalhadores rurais de todas as regiões caucaienses. “Com esta medida, vamos ajudar o trabalho e vamos gerar renda para o homem do campo”, sintetizou.

O crédito estará disponível para quem comprovar a condição de agricultor familiar com a apresentação do registro eletrônico do Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitido a partir da próxima semana pelos técnicos da Seagri.

Como se cadastrar

Os produtores agrícolas que desejam obter mais informações ou iniciar o cadastro devem ir à sede da Seagri, que fica na rua Juaci Sampaio Pontes, nº 315, no Centro de Caucaia.

A documentação exigida é: RG, CPF, documento da terra e ponto central do imóvel ou ficha sanitária.