Caucaia: ponto de lixo no bairro Grilo é transformado em jardim

O Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) executou serviços de revitalização em mais uma área degradada pelo lixo. O espaço beneficiado desta vez foi no entorno da praça Edgard Guerra, localizado no bairro Grilo.

O local ganhou um jardim com 70 mudas paisagísticas e medicinais. Espécies como abacaxi roxo, erva doril, corama, capim santo, boldo, coração roxo e vinca foram plantadas no lugar.

Conforme a coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental do Imac, Márcia Ximenes, calçadas, entorno de praças e canteiros centrais de vias serão transformados em jardins.

Esse foi o quinto ponto de lixo a passar por requalificação. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans).