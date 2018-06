Caucaia: prefeito reúne-se com executives do BNDES

O prefeito Naumi Amorim reuniu-se nessa quinta-feira (28) com executivos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O encontro aconteceu no gabinete do gestor, no Itambé, e contou com a participação do presidente da Agência de Desenvolvimento de Caucaia (Adeca), Jaime Verçosa, e do subsecretário municipal de Finanças, Fábio Mota.

Naumi foi apresentado às linhas de crédito da empresa voltadas à administração pública. Caucaia foi uma das 180 cidades brasileiras analisadas pelo BNDES como extremamente capazes de contrair financiamentos. No Nordeste, apenas outras 39 cidades têm esse status, segundo o banco – que procura as prefeituras para estabelecer parcerias.

“Vamos planejar com muita responsabilidade e ver o que pode ser feito. Porque nós pegamos Caucaia completamente desmantelada. O município foi muito maltradado. Estamos organizando e hoje temos orgulho de dizer que o município tem saúde financeira”, declarou o prefeito.

Jaime Verçosa revelou que diversos empreendimentos estão na iminência de entrarem em operação no município. “Isso mostra o potencial de Caucaia. Nós estamos falando da segunda maior cidade do Estado em população que hoje em dia tem identidade própria. Caucaia anda mais a reboque de Fortaleza”, frisou o presidente da Adeca.

O BNDES é uma empresa pública federal que fomenta o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Os recursos são disponibilizados para projetos de “desenvolvimento integrado”. Ou seja: ações de iluminação, gestão de resíduos sólidos, saneamento, construção e reforma de postos/escolas/CRAS, segurança pública etc.

“O BNDES está passando por uma reestruturação importante para tornar o desenvolvimento das cidades possível. Caucaia tem margem boa para trabalhar com bancos e é uma das poucas cidades que estamos procurando para tertarmos uma parceria. Nossa expectativa com essa visita foi mais do que atendida”, sintetizou o gerente do Departamento de Originação do BNDES, Ricardo Antonio Torres Rodrigues.

Com informação da A.I