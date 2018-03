Caucaia: Prefeitura regulariza serviço e concede licença para 228 taxistas

O sábado começou diferente para 228 taxistas do Município de Caucaia, cidade com mais de 250 mil habitantes. A Prefeitura regularizou, pela primeira vez em sua história, o serviço de transporte com esse tipo de veículo no município. A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), que oficializou contratos de licitação de 228 profissionais regularizados.

Segundo o prefeito Naumi Amorim, a regularização do setor é muito importante porque significa mais segurança para passageiros e motoristas. “Extinguimos a taxa de licenciamento, outras taxas foram reduzidas e conseguimos licitar 228 taxistas”, resumiu o gestor.

O Secretário Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), Assis Medeiros, destacou a conquista depois de um trabalho incansável de toda equipe da pasta. “Foi uma luta grande e não medimos esforços em fazer uma licitação transparente e com a participação de todos”, declarou o secretário municipal.

Segundo subsecretária de Transporte, Socorro Queiroz, o momento de realização e vitória vem depois de uma grande luta para concluir a licitação dos taxistas. “Hoje estamos todos felizes por termos alcançado os nossos objetivos e por organizarmos o setor de táxis em nosso município.”

“A legalização é um direito por lei e agora vai dar mais tranquilidade ao taxista junto município e à Justiça”, acredita o presidente da Associação dos Taxistas de Caucaia, Pedro da Silva Forte. “O pessoal agora trabalha com mais tranquilidade. Estamos fazendo nossa parte nos mantendo dentro da legalidade”, acrescentou.

Taxista do Cumbuco há 15 anos, Irapuã Pé no Chão nunca tinha presenciado uma mobilização tão grande em favor da legalização do serviço. “Hoje nós fomos fortalecidos pelo poder público municipal. Estamos todos orgulhosos deste momento. Foi uma conquista para o município, para o Ceará e para o Brasil com toda esta história de aplicativos tomando nossas vagas”, avaliou.

Com informações da assessoria de imprensa da PMC