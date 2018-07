Caucaia promove segunda posse de professores em dez dias

O prefeito Naumi Amorim empossa nesta sexta-feira (27/7) mais 20 professores que atuarão na rede municipal de ensino de Caucaia. Será a segunda solenidade de posse para o setor em menos de duas semanas, já que outros 120 aprovados em concurso público foram incorporados aos quadros da Secretaria Municipal de Educação (SME) no último dia 17/7.

Trata-se de um feito histórico para o município, que vem implementando diversas medidas de reversão dos índices educacionais caucaienses desde janeiro de 2017, quando a atual administração municipal assumiu. A solenidade de amanhã acontecerá às 13h30min, no auditório da SME.

Com isso, o total de professores empossados por Naumi chegará a 472. Na primeira posse, em julho do ano passado, 172 educadores assumiram os cargos. Na segunda cerimônia, em janeiro de 2018, outros 160. Na posse do último dia 17, mais 120. E, agora, outros 20.

Assim como o grupo de 120 educadores, o que será empossado amanhã assumirá o comando de salas de aula já a partir de agosto, quando o ano letivo reinicia após o período de férias. Todos vão atuar na Educação Básica, seja em disciplinas específicas ou como polivalentes.

OS EMPOSSADOS

FRANCISCA FLORÊNCIO COSTA DA CRUZ

KATIUSCIA DA SILVA BASTOS OLIVEIRA

AMANDA AIRES LIMA DE SOUSA

MARILHA ARAÚJO DE MORAIS

JOSÉ CLÁUDIO TEIXEIRA DA ROCHA

ADRIANA MACHADO RIBEIRO

MARIA EDUARDA LINS DE BRITO

FRANCISCA FLAVIANA DE SOUSA ARAÚJO

FERNANDA DO NASCIMENTO MARQUES MONTEIRO

ALANA CRISTINA MACIEL MATOS

ROMULO ALDO DE OLIVEIRA CASTRO

BETUEL MAGALHÃES DE SOUSA

MARIANE PONTES FROTA

SÉRGIO MENEZES VARELA

CARLOS DANIEL SANTANA FREIRE

DANIEL ANGELO DOS SANTOS RIBEIRO

SAMUEL TEIXEIRA VIEIRA

WENDEL GOMES LINHARES

FRANCISCO CELIANO ALVES PINHEIRO

FRANCISCO THIAGO DA SILVA SOARES

SERVIÇO

POSSE DE PROFESSORES

QUANDO: 27 de julho de 2018, às 13h30min.

ONDE: auditório da SME (rua Juaci Sampaio Pontes, 2.000, no Centro de Caucaia).