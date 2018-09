Caucaia recebe destaque no Prêmio Professor do Brasil

Além do crescimento no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), Caucaia auferiu pela primeira vez o prêmio de professora destaque no 11º Prêmio Professor do Brasil, com a professora Joênia de Oliveira Almeida Lopes, do Núcleo de Educação Infantil (Nedi) Isaías Barbosa Lima. Ela conseguiu distinguir-se com sua turma de crianças de quatro anos, do Infantil IV, com o tema “Brincando de Reciclar.”

Toda a unidade de ensino estava trabalhando a reciclagem dentro do Programa de Valores Humanos estimulado pelo projeto pedagógico do Instituto Myra Eliane e nas rodas de conversa dos alunos. Eles foram sensibilizados quanto lixo plástico, que representa risco para animais.

Muitos brinquedos e utensílios foram fabricados a partir de plásticos reutilizados e a professora achou por bem inscrever o trabalho no Prêmio. Foram 4.040 inscritos e apenas 94 professores mereceram o destaque dado a Jônia de Oliveira.

Com informação da A.I