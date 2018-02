Caucaia recebe investimentos para esgotamento sanitário

O prefeito Naumi Amorim assinou nesta sexta-feira (23/2) o Termo de Compromisso de Liberação de Recursos para Caucaia receber verba federal e elaborar projetos de abastecimento d’água e esgotamento sanitário. A solenidade aconteceu no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, em Fortaleza.

Caucaia receberá – junto com Fortaleza, Cascavel e Pacajus – mais de R$ 27 milhões da União. “É um recurso importante para dois setores fundamentais em Caucaia. Muitas famílias ainda sofrem com a falta de uma rede adequada de esgoto e no sertão há diversas localidades que só têm acesso à água pelas operações com os carros-pipa. Algumas situações são críticas e nós estamos agindo para resolvê-las o quanto antes”, defendeu o prefeito Naumi Amorim.

Segundo o governador Camilo Santana, mais de R$ 1,7 bilhão será investido em saneamento, habitação, mobilidade e abastecimento d’água. “Quando a gente fala de esgoto, a gente fala de melhoria na qualidade de vida da população. Praticamente todos os municípios serão beneficiados pelas ações hoje aqui anunciadas”, disse.

Já o senador Eunício Oliveira enalteceu o bom desempenho da economia cearense e a aprovação na Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de um financiamento de 80 milhões de dólares junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para Caucaia. O valor equivale a mais de R$ 270 milhões, montante esse que será investido no Programa de Infraestrutura Integrada – cujas obras beneficiarão diversas regiões do município, da Jurema ao Litoral.

O apoio do Governo Federal a medidas do Governo do Ceará para alavancar a economia foi enaltecido pelo presidente da Caixa, Gilberto Occi. “Há aqui uma conspiração positiva para apoiar ações e levar desenvolvimento ao Ceará. Por isso, peço o apoio dos meus colegas da Caixa para que a gente possa cada vez mais dar celeridade aos processos daqui. Há projetos que todos nós aguardamos com muita ansiedade”, declarou.

———-