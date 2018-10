Caucaia recebe palestra sobre prevenção do câncer de mama

Nesta quarta-feira, 24, às 9 horas, a Policlínica Regional Dr. José Correia Sales, em Caucaia, do Governo do Ceará, realizará palestra sobre Câncer de Mama em alusão ao Outubro Rosa. O mastologista, Ângelo Roncali, será o palestrante e abordará sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e principais dúvidas a respeito da doença. O encontro será aberto ao público, no auditório da policlínica, cuja capacidade é de até 40 pessoas.

O movimento Outubro Rosa tem o propósito de alertar a sociedade em geral, os poderes públicos, serviços de oncologia e mais diretamente as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce, do acesso em tempo hábil aos serviços e a qualidade do atendimento. A mulher que faz mamografia sistematicamente aumenta em quase 90% as chances de cura da doença.

Para Maria Alzelina, 45, moradora de Tejuçuoca, o medo de fazer o exame não deve ser maior do que o cuidado com a saúde. “Pensei que era pior realizar a mamografia, mas não é. As pessoas dizem que dói tanto, mas não, nada que a gente não suporte, é só um imprensadinho e pronto”, diz ao realizar pela primeira vez o exame.

Assim como Alzelina, Maria Aurilene, 57, também fez a mamografia pela primeira vez. Ambas estiveram nesta segunda-feira, 22, na Policlínica Regional em Caucaia. Ela é de Itapajé e foi encaminhada pelo posto de saúde do município para fazer o exame nesta manhã. “O atendimento aqui é especial. Está bom, está ótimo! Cheguei aqui, fui bem atendida e já estou aqui dentro fazendo a mamografia”, ressalta Aurilene.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de 2.200 o número de casos novos de câncer de mama no Ceará em 2018, sendo 1.400 na capital e 800 no interior. O tumor na mama é o mais comum entre as mulheres e se detectado precocemente tem alta chance de cura

Rede de atendimento no Ceará

Atualmente, o Ceará dispõe de 78 aparelhos para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 19 nas policlínicas regionais, da rede pública do Governo do Ceará, número mais que suficiente para atender a necessidade. Na Policlínica Regional em Caucaia são ofertadas 40 mamografias por dia, média de 800 por mês.

As policlínicas regionais facilitam o acesso das mulheres ao exame de mamografia na região onde moram, sem precisar de deslocamento para a capital ou outras regiões mais distantes de casa. No primeiro semestre deste ano, 21.497 mamografias foram realizadas nas 19 policlínicas regionais. O acesso ao atendimento é por meio da Central de Regulação, sendo as pacientes encaminhadas pelas unidades básicas de saúde do município onde residem.

As policlínicas regionais estão localizadas em Acaraú, Aracati, Barbalha, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Caucaia, Crateús, Icó, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Pacajus, Quixadá, Russas, Tauá, Tianguá e Sobral. Ainda na rede pública de saúde do Governo do Ceará, há o Instituto de Prevenção do Câncer (IPC), unidade secundária que atende pacientes encaminhadas pelas unidades básicas de saúde. Neste ano, 4.105 mamografias foram realizadas no IPC até setembro. Para realizar exame ou fazer uma consultada com algum especialista tem que ser encaminhada pelo município, pois é o município que marca o dia e a hora para o paciente ir se consultar.

