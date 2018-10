Caucaia: SDS oferece cursos para beneficiários do Bolsa Família

Com o objetivo de propiciar meios para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários do programa Bolsa Família, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) realiza a partir do dia 22 de outubro quatro cursos de capacitação: escovista; bolos, pães e pizzas; costureiro e design de sobrancelhas.

São ofertadas 20 vagas para cada curso, que serão realizados nos Cras Sede, Grilo, Araturi, Metrópole, Planalto, e no Polo de Convivência Social do Camurupim. A ação é fruto de parceria do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Segundo a titular da SDS, Danielle Alexandre, a ideia dos cursos é oferecer inserção no mercado do trabalho às pessoas que são assistidas pelo programa social. “O nosso objetivo é emancipar financeiramente as mulheres chefes de família beneficiárias do Bolsa Família.”

Já foram preenchidas as vagas para o curso de costureiro. Ainda há vagas para os cursos de bolos, pães e pizzas, design de sobrancelhas e escovista. Para efetuar as inscrições, é preciso levar cópias do RG, CPF, número do NIS, comprovante de endereço e escolaridade.

Para mais informações, o interessado deve procurar o Cras mais próximo de sua residência.