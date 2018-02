Caucaia sedia encontro dos municípios da “Rota dos Ventos” nesta sexta-feira

Caucaia sedia nesta sexta-feira (23/2) o I Encontro Regional dos Municípios que Integram a Rota dos Ventos. O evento é uma promoção da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e será realizado no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), na Tabuba.

Participarão do encontro representantes das secretarias de turismo de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Paracuru e Paraipaba. Juntas, essas cidades somam mais de 100 quilômetros de litoral.

Segundo o secretário municipal de Turismo de Caucaia, coronel Paulo Guerra, o evento tem o intuito de integrar e unir os municípios em defesa de um turismo com mais responsabilidade e qualidade para os visitantes. “Ações conjuntas entre as cidades poderão ser realizadas, além de eventos em comum e um peso maior no setor com a integração dos municípios participantes.”

COSTA DOS VENTOS

A rota Costa dos Ventos foi lançada em 2010, durante o quinto Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, realizado em São Paulo (SP). Trata-se de um produto turístico que integra Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Paracuru e Paraipaba.

A roteirização dos segmentos turísticos é uma estratégia de mercado para o desenvolvimento sustentável da atividade turística. O objetivo é ofertar um produto turístico diferenciado que agrega mais valor aos municípios envolvidos.

SERVIÇO

I Encontro Regional dos Municípios que Integram a Rota dos Ventos

Quando: 23 de fevereiro, às 10 horas.

Onde: avenida Central, nº 1.425, na Tabuba.