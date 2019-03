Caucaia sedia nesta quinta (21) Fórum de Turismo do Litoral Oeste

Posted on

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult), promove nesta quinta-feira (21) a sexta edição do Fórum de Turismo do Litoral Oeste, o ForTur Oeste.

O encontro acontecerá no Parque Botânico do Ceará a partir das 9 horas e reunirá representantes das cidades de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba e Trairi.

Durante toda a manhã, os gestores discutirão demandas turísticas comuns a esses cinco municípios. A programação contará ainda com apresentações artísticas de talentos de Caucaia.

SERVIÇO

VI FÓRUM DE TURISMO DO LITORAL OESTE

QUANDO: 21 de março de 2018, a partir das 9 horas.

ONDE: Estrada José Aragão e Albuquerque (CE-090), s/n.