Caucaia: seletiva do Prêmio Peteca encerra com 19 escolas participantes

Concluída nessa quinta-feira (28/6) a seletiva municipal do Prêmio Peteca 2018 com a participação de escolas de Caucaia em todas as categorias do concurso, que se destina a sensibilizar a sociedade contra o trabalho infantil.

Para as organizadoras, professoras Andréa Herculano e Fernanda Viana, o sucesso deve-se em parte ao esforço empreendido desde o início do semestre, que culminou com um programa de adesivação de carros em frente ao shopping Iandê e uma solenidade no mês passado.

Dezenove escolas compareceram ao certame, muitas delas concorrendo em todas as formas exploradas pelo concurso: conto, curta-metragem, música, desenho e poesia. O Prêmio Peteca 2018 foi pensado em níveis de expressão, limitando a participação dentro das faixas etárias, chamadas de níveis. Assim, os níveis foram definidos do quarto ao quinto ano, do sexto ao sétimo e do oitavo ao nono ano.

Os premiados foram: na categoria desenho, nível I, os alunos Elizangela Rayssa, Rebeca e Wellysson, da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF), Adriano Martins; no nível II, venceu o aluno Djair Ferreira dos Santos Reis, da EEIEF Dom Antonio de Almeida Lustosa; enquanto no nível III ganhou a aluna Stephanny, da EEIEF Flávio Portela Marcílio.

Na categoria poesia, nível I, venceu o aluno Edson Luiz Abreu de Morais, da EEIEF Domingos Abreu Brasileiro. Na categoria conto, venceu o aluno Miqueias da Costa Marinho, da EEIEF Adélia Crisóstomo. No nível III, ainda na categoria conto, venceu a aluna Geovana Veríssimo de Melo, da EEIEF Danilo Dalmo.

Com informação da A.I