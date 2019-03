Caucaia: sexta pré-conferência lota Grêmio para debate sobre o SUS

Agentes de saúde e endemias, médicos, enfermeiros, gestores municipais, representantes políticos e da sociedade civil de Caucaia lotaram nessa quarta-feira (20) o auditório do Grêmio de Recreio e Estudos, no Centro da Sede, para participarem da VI Pré-conferência Municipal de Saúde.

A população está cada vez mais interessada em debater condições melhores para a saúde local. A gestão do prefeito Naumi convoca a sociedade para vestir essa camisa e entrar em campo em prol de uma saúde mais digna para todos, declarou o secretário municipal de Saúde Moacir Soares.

Desta vez, o evento, que é preparatório para a 10ª Conferência Municipal em abril, reuniu participantes dos bairros Açude, Parque Soledade, Parque São Gerardo, Comunidade Indígena da Ponte, Itambé, Vicente Arruda, Padre Romualdo, Grilo, Novo Pabussu, Cabatan, Bom Jesus e Centro. “De mãos dadas e unidos, nós podemos alcançar todos os objetivos no âmbito da saúde. Os caucaienses merecem”, disse o secretário municipal de Esportes Ribamar Santos.

É um grande passo que a população de Caucaia dá participando das pré-conferências para buscar as melhorias para a saúde. Estamos, população e conselhos, bem envolvidos nesse processo, com mais de mil assinaturas, inclusive, reivindicando a construção da nossa unidade, analisou o presidente do Conselho Local de Saúde Ana Clara (Parque Soledade II), Paulo Flávio.

Para o presidente local de saúde da comunidade do Toco e suplente do Conselho Municipal de Saúde, Manuel Moreira, é de fundamental importância sensibilizar a população para acompanhar esse momento. “É um crescimento de defesa do SUS. É necessário reunirmos também os usuários nas pré-conferências para que no dia do evento oficial possamos fazer frente ao Governo Federal com o intuito de melhorar cada vez mais a saúde de nossa cidade.”

Durante as conferências, os participantes discutem eixos de saúde, democracia e financiamento para consolidação do SUS. Cerca de 450 delegados serão escolhidos após as 13 pré-conferências realizadas pela Prefeitura. Eles apresentarão as propostas finais na conferência magna. Nesta quinta-feira (21/3), a sétima edição do evento reunirá população e profissionais do Icaraí e adjacências, no Icaraí Clube Acqua Play, na Rua Alan Kardec, nº 186.

SERVIÇO

7ª Pré-conferência – 21/3 (quinta-feira)

Local: Icaraí Clube Acqua Play – Rua Alan Kardec, nº 186 – Icaraí

Horário: 8h30

8ª Pré-conferência – 22/3 (quinta-feira)

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças – Rua Maria de Jesus, nº 235 – Tabuba

Horário: 8h30

PROGRAMAÇÃO

• Inscrição (Credenciamento/ Café) – 8h30min

• Abertura (Formação da mesa) – 9 horas

• Mesa redonda (Eixos mais temas específicos) – 9h15min

• Trabalhos em grupo – 9h30min

• Apresentação de propostas –10 horas

• Eleição dos delegados (identificação dos eixos) – 10h30min