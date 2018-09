Caucaia: SME discute tema de ação estratégica do Selo Unicef

A Comissão Intersetorial do Selo Unicef em Caucaia realizou nessa terça-feira (25), no auditório do Secretaria Municipal de Educação (SME), conferência sobre Infecção Sexualmente Transmissível (IST) e aids para professores de Ciências do sexto ao nono anos da rede pública municipal de ensino.

Ministrada pelo enfermeiro Fagner Liberato Lopes, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a palestra integra o conjunto de ações estratégicas para Caucaia ganhar certificação internacional de cidade que reduz desigualdades e garante direitos de crianças e adolescentes.

A Secretaria de Educação tem peso importante na condução dos grupos de trabalho da Comissão Intersetorial do Selo Unicef por reunir três dos índices analisados pelo organismo internacional: a taxa de abandono do ensino fundamental; o percentual de crianças na escola e com benefício de prestação continuada e a distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental.

Outros índices observados são: percentual de crianças de até um ano sem registro civil; percentual de crianças menores de cinco anos com peso alto para a idade; percentual de nascidos vivos de mulheres entre dez e 14 anos; percentual de gestantes com cífilis; percentual de óbitos investigados de mulheres férteis; percentual de óbitos infantis; taxa de mortalidade de adolescentes entre dez e 16 anos e percentual de adolescentes entre 16 e 17 anos registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Com informação da A.I