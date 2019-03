Caucaia: Social em Ação acontece nesta sexta na Catuana

A manhã desta sexta-feira (29) será marcada por diversos atendimentos à população da Catuana. Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS) com o apoio de diversas secretarias e órgãos da Prefeitura de Caucaia, o “Social em Ação” terá sua quarta edição.

A prestação de serviços à comunidade começa a partir das 8 horas, na Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Plácido Monteiro Gondim. Está prevista a oferta de ações na área da saúde, espaço de beleza e atividades recreativas para crianças.

Serviços que serão ofertados: atendimentos do Cras, Creas, Centro Pop e Cadastro Único, atendimento do Conselho Tutelar, aferição de pressão, testes de glicemia, consultas médicas, vacinação, emissão de cartão do SUS, prevenção ginecológica, certificação de reservista, Balcão do Empreendedor, Sine, atendimento do Procon, palestras e oficinas educativas, brincadeiras, contação de histórias, distribuição de mudas, corte de cabelo, design de sobrancelhas, esmaltação, avaliação nutricional e Núcleo de Mediação.

SERVIÇO

SOCIAL EM AÇÃO

QUANDO: 29 de março, a partir das 8 horas.

ONDE: Escola Plácido Monteiro Gondim (BR-222, nº 639, na Catuana).