Caucaia supera meta de vacinação contra poliomielite e sarampo

Caucaia superou mais uma meta de vacinação estabelecida pelo Governo Federal. A cidade alcançou 97% e 98% do público-alvo da campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo, respectivamente.

Receberam as doses crianças com idade entre um ano e cinco anos incompletos. A meta era proteger 95% dos pequenos. “Posicionamos Caucaia em condição de destaque e de reconhecimento do compromisso do prefeito Naumi Amorim”, sintetiza o secretário municipal de Saúde, Moacir Soares.

Com esse desempenho, a cidade está acima da média do Ceará (92%) e da média nacional (88%). Além disso, superou sua segunda meta de vacinação do ano. A primeira foi na campanha nacional de imunização contra a gripe, algo não alcançado há anos.

Para a meta contra a pólio e contra o sarampo ser batida, todas as 46 salas de vacina de Caucaia aplicaram doses. E em dois sábados a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu mutirões. O primeiro, em 18 de agosto, em todas as unidades; e o segundo em 13 pontos estratégicos.

Por determinação do Ministério da Saúde, a campanha seguirá até 14 de setembro nos municípios que ainda não atingiram a meta. Nos que já alcançaram o índice, como é o caso de Caucaia, os trabalhos estão encerrados.

Com informações da Prefeitura de Caucaia