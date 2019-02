Caucaia tem a única escola pública do Ceará selecionada para evento da Unesco

A Escola Aba Tapeba, da rede municipal de ensino de Caucaia, foi a única escola pública do Ceará selecionada para participar do XXV Encontro Nacional do Programa das Escolas Associadas à Unesco do Brasil. O evento acontecerá de 11 a 13 de setembro, em Ouro Preto (MG).

No ano internacional das línguas indígenas, é muito gratificante ter uma escola indígena de Caucaia representando projetos que têm potencial transformador e contribuem para a conscientização da necessidade urgente de se preservar a nossa cultura nativa, afirma a Coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Andrea Herculano.

Segundo a Unesco, atualmente existem por volta de seis a sete mil línguas no mundo, sendo a maioria delas faladas sobretudo por povos indígenas. Sem medidas educativas adequadas, a tendência é que essas línguas se percam, bem como a história, as tradições e a memória associadas a elas. Em Caucaia, a SME trabalha exatamente para promover o patrimônio cultural e a dignidade das comunidades indígenas (e quilombolas).

Caucaia é destaque na Unesco desde 2017, quando foi o primeiro município cearense a ter uma escola pública certificada. Atualmente, já são 20 escolas que contam com a certificação, o que é motivo de orgulho para a cidade. “A Unesco é uma agência especializada das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. Ter esse reconhecimento internacional, portanto, significa que estamos desenvolvendo um bom trabalho, que ultrapassa os muros da escola e abre as portas para o desenvolvimento de toda a comunidade”, afirma a coordenadora.

A organização desenvolve ferramentas educacionais para ajudar as pessoas a viverem como cidadãos livres de ódio e intolerância, trabalhando para que cada criança e adolescente tenha acesso a uma educação de qualidade. O papel da Unesco é ajudar os países a adotarem padrões internacionais e gerenciar programas que promovam o livre fluxo de ideias e o compartilhamento de conhecimento.