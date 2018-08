Caucaia: visita técnica vistoria segurança de equipamentos

Com o intuito de oferecer mais segurança a moradores e visitantes de Caucaia, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (SetCult), em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil, vistoriou esta semana equipamentos turísticos e comerciais de Caucaia.

Foram inspecionados todos os equipamentos dos cinco atrativos turísticos localizados na região do Lagamar do Cauípe e do Cumbuco. A comitiva analisou as condições das tirolesas, toboáguas e camicazes, inclusão de salva-vida, monitoramento do desgaste dos equipamentos, melhor adaptação e compartilhamento de informações com os proprietários.

Segundo o diretor do setor de Turismo da Setcult, Renan Costa, a visita foi estimulada pela pasta para identificar as condições dos complexos turísticos do município em relação a segurança das estruturas. “O objetivo não foi punir, mas educar e aconse

lhá-los sobre os novos itens de segurança. Desta forma, a Prefeitura cumpre o seu papel de atuar junto dos atrativos turísticos.”

Durante a inspeção, foram identificados itens que precisam ser normatizados em um prazo pré-estabelecido de 15 dias pela equipe do Corpo de Bombeiros. As adequações observadas não interferem no funcionamento dos equipamentos.

Com informação da A.I