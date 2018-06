Cavani decide, Uruguai vence Portugal e pega França nas quartas

No confronto em que a expectativa era brilho individual de Suárez e Cristiano Ronaldo, quem roubou a cena foi o faro de gol de Cavani. Em mais uma exibição com precisão cirúrgica do Uruguai, o atacante do Paris Saint-Germain foi fundamental para marcar dois belos gols e dar a vitória à Celeste diante de Portugal, por 2 a 1, neste sábado, em Sochi, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os uruguaios seguem para as quartas, onde enfrentam a França, na sexta-feira, 6, em Nizhny Novgorod. Já os lusos voltam para casa.

Comemoração e preocupação

Para ser o herói uruguaio neste sábado, Cavani soube aproveitar as poucas oportunidades perigosas que o Uruguai criou no jogo. Na primeira delas, começou a jogada com uma bela invertida para Suárez, que devolveu o passe longo com a mesma precisão – e o camisa 21 finalizou usando o rosto. Depois, no segundo tempo, quando Portugal havia empatado e tentava o segundo, recebeu um passe em jogada iniciada em chutão e bateu colocado, seco, com a precisão de artilheiro. Entretanto, gerou preocupação nos torcedores ao pedir para ser substituído, mancando muito – e escorado por Cristiano Ronaldo. Despedida do astro? A derrota e eliminação de Portugal nas oitavas de final pode representar o adeus de Cristiano Ronaldo às Copas do Mundo. Aos 33 anos, o luso gosta de dizer que jogará ao menos até os 40 – mas, ainda assim, gera expectativa sobre seu futuro na seleção portuguesa, uma vez que estará à beira de completar 38 anos quando chegar o Mundial do Catar, em dezembro de 2022.

Com informações Globo Esporte