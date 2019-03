CCJ da Câmara pode votar parecer da reforma da Previdência no dia 3

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), disse nesta terça-feira (19) que a votação do parecer pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência poderá ser feita no dia 3 de abril.

Estamos aguardando a vinda do projeto [de reforma previdenciária] dos militares para designar o relator e começar a tramitação da reforma na CCJ, afirmou Francischini, após a primeira reunião do colegiado que foi instalado no dia 13 de março.