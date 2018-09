CDL de Fortaleza aguarda instalação de unidade do Vapt Vupt no Centro

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, esteve reunido com o coordenador de Cidadania da Secretaria da Justiça do Estado (Sejus) Tadeu Lustosa, na manhã desta segunda-feira (24), na sede da Sejus, para discutir o projeto de abertura de uma unidade do Vapt Vupt no Centro da Capital cearense.

Na oportunidade, o empresário se colocou à disposição para apresentar os dados sociais e econômicos que justificam a instalação da central de serviços no bairro, além de elaborar um levantamento sobre os prédios que atendem às necessidades previstas por edital do projeto. “Vocês não imaginam a importância desse projeto para o Centro da cidade. E a nossa intenção é contribuir com esse avanço”, explica Assis Cavalcante.

Atualmente, as unidades do Vapt Vupt estão localizadas em Fortaleza nos bairros Antônio Bezerra e Messejana, que totalizaram mais de 907 mil atendimentos de janeiro a julho de 2018. Já nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, foram mais de 502 mil serviços no mesmo período.

De acordo com Cláudio Teixeira, superintendente operacional do Ceará Cidadão, empresa responsável pela construção e operação das cinco unidades do Vapt Vut, a consolidação do programa passa necessariamente pelo sucesso de uma unidade no Centro.

“Vamos aguardar por essa exposição de motivos e também por esse levantamento de prédios, para que nós possamos fazer uma avaliação in loco dessa relação de possibilidades listadas”.

Vapt Vut

A central de serviços oferece atendimentos como Cagece e Detran; consulta ao SPC (CDL); Cadastro Único, que permite a inclusão no programa federal Bolsa-Família; emissão de carteira de estudante; solicitação de seguro-desemprego, entre outros. Os Vapt Vupt funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Com informação da A.I