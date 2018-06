CE-025 registra 4 engavetamentos em primeiro final de semana de férias escolares

Os motoristas que quiseram curtir o fim de semana nas praias de Aquiraz tiveram que ter bastante paciência ao trafegar pela CE-025, também conhecida como Avenida Maestro Lisboa, que liga a CE-040 (Av. Washington Soares) ao Porto das Dunas, e principal rota para quem vai para o Beach Park, saindo de Fortaleza.

Na manhã deste sábado, 30, um longo engarrafamento se formou na via, devido a quatro engavetamentos registrados em menos de duas horas. A proximidade entre um carro e outro é apontada como a causa dos acidentes, já que a via é de mão dupla.

A CE-025 é uma das rodovias estaduais que serão contempladas pelo Ceará de Ponta a Ponta, pacote de obras anunciadas pelo Governo do Estado que busca requalificar a malha viária do Ceará. A rodovia deve ser duplicada entre a rótula da Cofeco e o entroncamento com a Avenida Oceano Atlântico, trecho equivalente a 5,5 quilômetros.

Parte da CE-025 já está duplicada desde 2012, no trecho entre a Avenida Washington Soares até a rótula da Cofeco, passando pelos bairros Sapiranga e Lagoa Redonda, em Fortaleza.

Confira fotos do engarrafamento na CE-025: