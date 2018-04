CE Pacífico: Uniseg I ganha novo Quartel dos Bombeiros e Núcleo Descentralizado da Defensoria

O Governo do Ceará inaugura, na manhã desta quarta-feira (4), o novo Quartel do Corpo de Bombeiros no Mucuripe, bem como o Núcleo Descentralizado da Defensoria Pública do Ceará, que funciona na estrutura do quartel. A solenidade ocorre a partir das 9 horas, com a presença do governador Camilo Santana, da defensora pública geral do Estado, Mariana Lobo, e de autoridades da segurança pública. Com estrutura ampliada, a prestação dos serviços será ampliada, abrangendo a Unidade Integrada de Segurança I (Uniseg I), do Território do Pacto por um Ceará Pacífico, e outras regiões próximas. O investimento do Governo do Ceará foi de R$ 1,5 milhão nas novas instalações. Serviço Inauguração do Quartel do CBM e Núcleo Descentralizado do Mucuripe Data: 4/4/2018 (quarta-feira)

Hora: 9 horas

Local: Avenida Vicente de Castro, 5.734, Mucuripe (em frente ao Moinho Dias Branco)